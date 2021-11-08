أمير الحدود الشمالية: إلحاق الأبناء في برامج التدريب يوفر فرصًا لتوظيفهم بالقطاع الخاص

المناطق- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم، أصحاب المعالي والقضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، والمواطنين وعددا من الشباب في جلسة سموه المسائية التي خصصت لمناقشة ” فرص الشباب في العمل في القطاع الخاص بالمنطقة “.

وأشار سموه في مستهل الجلسة إلى أهمية تقديم جميع أوجه الدعم بهدف إلحاق أبناء وبنات المنطقة في برامج التدريب والتأهيل بما ينعكس إيجاباً على إتاحة فرص توظيفهم؛ دعماً لخطط ومستهدفات التوطين المناطقي، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية بين أوساط منشآت القطاع الخاص في المنطقة، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ من حرص على تطوير الموارد البشرية والاهتمام بها، ودعم مشاركتها في سوق العمل، داعيًا إلى تكثيف الجهود لفتح آفاق فرص عمل جديدة تتواءم مع احتياجات السوق، لدفع مسيرة التنمية وتحقيق التقدم والازدهار للمنطقة، لافتا النظر إلى ضرورة تنظيم وتحسين سوق وبيئة العمل, وإلى مزيد من التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لخدمة أبناء المنطقة في ظل الدعم والاهتمام في كل من شأنه تمكين الشباب والفتيات في سوق العمل والتركيزعلى توليد المزيد من الوظائف، والحرص على تأهيل وتطوير الجنسين وإحلال الوظائف الحيوية والقيادية.

إثر ذلك استمع الجميع لمداخلات وآراء وملحوظات الشباب الباحثين عن فرص العمل، وأهم المعوقات والصعوبات التي تواجههم ، وإلى مداخلات القطاعات الحكومية ، ومداخلات رجال الأعمال التي تضمنت توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

وفي ختام الجلسة سأل سموه الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – موفور الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش .

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.