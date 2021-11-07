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طقس المملكة اليوم.. الأرصاد: أمطار رعدية وزخات من البرد على 4 مناطق 

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طقس المملكة اليوم.. الأرصاد: أمطار رعدية وزخات من البرد على 4 مناطق 

طقس المملكة اليوم.. الأرصاد: أمطار رعدية وزخات من البرد على 4 مناطق 
http://almnatiq.net/?p=1063295
المناطق ـ واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، متوقعًا هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية ليلاً بسرعة 10-20 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة يصل سرعتها إلى 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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