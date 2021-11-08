“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

المناطق ـ المدينة المنورة:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة المهد، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ ٥ مساءً.

كما أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، متوقعًا هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.