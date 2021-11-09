“الوطني للأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وسحب رعدية على محافظة وادي الفرع

المناطق ـ واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على محافظة وادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهرا تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة المهد، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٥ مساء.