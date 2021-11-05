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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. العيار يبدأ بـ 128,50 ريال

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. العيار يبدأ بـ 128,50 ريال

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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. العيار يبدأ بـ 128,50 ريال

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. العيار يبدأ بـ 128,50 ريال
الذهب
http://almnatiq.net/?p=1063312
محررو المناطق:

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 في المملكة، ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية، وذلك بدعم صعود المعدن الثمين مستهل تعاملات الأسبوع عالميًا.

وصعد جرام الذهب عيار 24  في مستهل التعاملات نحو، 220,29 ريال (58,73 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  192,76 ريال (51,39 دولار)، وعيار 18 سجل نحو إلى 165,22 ريال (44,05 دولار)، وبلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 128,50 ريال (34,26 دولار).

وارتفع سعر أوقية “أونصة” الذهب إلى 6851 ريالا (1827 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 1542 ريالا (411,14 دولار).

وكانت قد واصلت أسعار الذهب عالميًا صعودها لتبلغ أعلى مستوياتها في شهرين أمس الإثنين، إذ يسود المستثمرين شعور بأن البنوك المركزية تبقي أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي، فيما يتحول التركيز إلى بيانات تضخم هامة من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

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