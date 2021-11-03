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تجنبًا للمخالفات.. “الشؤون البلدية” توضح خطوات إصدار ترخيص السكن الجماعي

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تجنبًا للمخالفات.. “الشؤون البلدية” توضح خطوات إصدار ترخيص السكن الجماعي

تجنبًا للمخالفات.. “الشؤون البلدية” توضح خطوات إصدار ترخيص السكن الجماعي
http://almnatiq.net/?p=1063343
محررو المناطق:

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المواطنين مجددا إلى إصدار تراخيص السكن الجماعي للأفراد تجنباً لتوقيع مخالفات، مذكرة بخطوات إصدار الرخصة.

وخلال إنفوجرافيك نشرته الوزارة عبر حسابها على تويتر، أوضحت الشؤون البلدية، خطوات إصدار الترخيص، مشيرة إلى أنها تبدأ بالدخول على منصة “بلدي” وتقديم طلب الرخصة، ثم اختيار المسار العادي أو المسار السريع.

وتابعت: الخطوة الثالثة والأخيرة هي الانتهاء من الزيارة الكشفية ثم طباعة الرخصة”. وشددت الوزارة على أهمية المسارعة إلى التسجيل والدخول لمنصة “بلدي”.

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