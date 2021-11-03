تجنبًا للمخالفات.. “الشؤون البلدية” توضح خطوات إصدار ترخيص السكن الجماعي

محررو المناطق:

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المواطنين مجددا إلى إصدار تراخيص السكن الجماعي للأفراد تجنباً لتوقيع مخالفات، مذكرة بخطوات إصدار الرخصة.

وخلال إنفوجرافيك نشرته الوزارة عبر حسابها على تويتر، أوضحت الشؤون البلدية، خطوات إصدار الترخيص، مشيرة إلى أنها تبدأ بالدخول على منصة “بلدي” وتقديم طلب الرخصة، ثم اختيار المسار العادي أو المسار السريع.

#إنفوجرافيك | ترخيص السكن الجماعي للأفراد يجنبك المخالفات. اضغط على الرابط لمعرفة المزيد: https://t.co/fM2jyIiyYy#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية_والإسكان pic.twitter.com/w3ROEizbAa — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomra) November 8, 2021

وتابعت: الخطوة الثالثة والأخيرة هي الانتهاء من الزيارة الكشفية ثم طباعة الرخصة”. وشددت الوزارة على أهمية المسارعة إلى التسجيل والدخول لمنصة “بلدي”.