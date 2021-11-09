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طبيب يحذر من المشروبات الساخنة: تسبب الإصابة بسرطان المرئ

طبيب يحذر من المشروبات الساخنة: تسبب الإصابة بسرطان المرئ

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طبيب يحذر من المشروبات الساخنة: تسبب الإصابة بسرطان المرئ

طبيب يحذر من المشروبات الساخنة: تسبب الإصابة بسرطان المرئ
سرطان المرئ
http://almnatiq.net/?p=1063364
محررو المناطق:

حذر الدكتور سعود الشهري، طبيب الأسرة، من عادة يفعلها معظم الناس من محبي المشروبات الساخنة والتي قد تتسبب في إصابتهم بـ “سرطان المرئ”.

وقال الشهري في تصريحات متلفزة، إن أحد أخطر أسباب الإصابة بـ “سرطان المرئ” هو شرب الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات الساخنة بسرعة، ما قد يتسبب في عواقب وخيمة.

وبحسب طبيب الأسرة، فإن تناول المشروبات الساخنة بسرعة يتسبب في تهتك الطبقة المبطنة للمرئ، وقد تسبب كثرة تعرض المنطقة للمشروبات الساخنة إلى جرحها.

وأوضح الشهري، أن الجرح المزمن يتحول بمرور الوقت إلى سرطان، فعلميًا هذه المرحلة هي المرحلة التي تسبق الإصابة بـ “سرطان المرئ”، فبعدها يصاب به المرء مباشرة.

 

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