“مدن” توقع مذكرة تعاون مع الملكية الفكرية لتمكين حماية وتشجيع ثقافة الاختراع والابتكار

المناطق ـ واس:

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، للانضمام إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم، أن الاتفاقية تستهدف تمكين حماية وتشجيع ثقافة الاختراع والابتكار بالقطاعات الصناعية المختلفة من خلال الانضمام لمراكز دعم الملكية الفكرية، وذلك في إطار استراتيجية “مدن” لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، انطلاقاً من دورها الرئيس لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الانضمام لمراكز دعم الملكية الفكرية، يسهم في تحفيز أسس وآليات الابتكار الوطني، وتمكين شركائنا الصناعيين من الاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، والبحث بقواعد بيانات الملكية الفكرية والمعلومات التقنية لتلبية احتياجاتهم الفنية والعملية ذات الصلة بالأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية بشكل عام وبراءات الاختراع بشكل خاص.

وبين أنه بمقتضى الاتفاقية، يمكن لشركاء “مدن” الاستفادة من الخدمات الداعمة التي تقدمها الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية وأبرزها: تأهيل الكوادر البشرية وبناء القدرات بما يمكن مدن من المتابعة المنتظمة أنشطة الابتكار والاختراع في قطاع تقني معين والتطورات التقنية بالقطاعات الأخرى المحتملة، وتحديد المجالات التقنية التي قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل، بالإضافة إلى تزويد المستخدمين البيانات الببليوغرافية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تاريخ الإيداع والأولوية، وأرقام براءات الاختراع، ومالكي براءات الاختراع والمخترعين، وتصنيف براءات الاختراع، والمعلومات ذات الصلة بالوضع القانوني لبراءات الاختراع التي تتيح معرفة ما إذا كانت الحماية لا تزال سارية او منتهية الصلاحية، ومعلومات عن براءات الاختراع و طلبات براءات الاختراع المنشورة، مع مراعاة الأنظمة السارية بشأن سرية بعض البيانات.

وأكد السالم أن “مدن” تسعى دائماً لمواكبة ما يشهده قطاع التصنيع العالمي من تطورات متسارعة وفقاً المنهج العلمي القائم على البحث والتطوير والابتكار، حيث أطلقت برنامج الإنتاجية الوطني لمساعدة المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ونجحت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في تعزيز شراكتها بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية بالجامعات السعودية.

وأشار إلى أن “مدن” وقّعت مُذكّرة تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز للنهوض تنافسية الصناعة السعودية إلى المستويات العالمية 2030، وتأسيس شراكة استراتيجية في المجالات الأكاديمية والعلمية والتطبيقية، لتلبية احتياجات “مدن” والشركات والمصانع من الكوادر الوطنية المؤهلة، وتعزيز التوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة.

كما وقّعت مُذكّرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ” كاوست”، لدعم وتنفيذ مشاريع بحثية تساعد في تهيئة اقتصاد قائم على المعرفة عبر البحث العلمي، وتحقيق الاكتشافات التي تعالج أبرز التحديات الاقتصادية وخاصة في القطاع الصناعي، وهو ما يتماشى مع مبادرات “مدن” للتحوّل الرقمي، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وقال السالم: إنه تم كذلك توقيع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز لل0 علوم والتقنية “كاوست”، لتنفيذ المشروعات البحثية والميدانية المتعلقة بتقنيات إنتاج الطاقة والتكييف ومعالجة المياه بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التبادل المعرفي بين “مدن” وباحثي المدينة في تنفيذ الدراسات والمشروعات المشتركة، والعمل على نشر النتائج البحثية لتتم الاستفادة منها من قبل أكبر فئة ممكنة.

وأضاف أن “مدن” تعمل بشكل دائم على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تهيئة البيئة الجاذبة وتوفير الخدمات والمنتجات النوعية التي تحقق رضا شركائها بالقطاع الخاص من أجل نقل وتوطين المعرفة الصناعية إلى المملكة.

من جهته، رحّب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز محمد السويلم، بانضمام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية، مؤكداً أن ذلك يأتي للدلالة على أهمية الملكية الفكرية كأداة لتعزيز الأصول الغير ملموسة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في توليد واستخدام حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمبدعات والاستفادة منها.