هطول أمطار رعدية على الطائف.. وتحذير هام من الدفاع المدني

المناطق ـ الطائف:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار رعدية ممطرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية،موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، تكون سحب رعدية ممطرة على محافظة وادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، موضحًا أن هذه الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهرا تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.