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أمير الجوف يستعرض خدمات هيئة المواصفات والمقاييس لتطوير نظم الإدارة والجودة

أمير الجوف يستعرض خدمات هيئة المواصفات والمقاييس لتطوير نظم الإدارة والجودة

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أمير الجوف يستعرض خدمات هيئة المواصفات والمقاييس لتطوير نظم الإدارة والجودة

أمير الجوف يستعرض خدمات هيئة المواصفات والمقاييس لتطوير نظم الإدارة والجودة
أمير الجوف
http://almnatiq.net/?p=1063399
المناطق ـ الجوف:

اطلع فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على الجهود والخدمات الاستشارية التي تقدمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للقطاعات الحكومية وقطاع الأعمال، لتطبيق نظم الإدارة والجودة والتأهيل للحصول على الشهادات الدولية (ISO)، وما تم إنجازه مع إمارة المنطقة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة في مكتبه اليوم، فريق عمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بقيادة مدير مركز الاستشارات الفنية بالهيئة فواز العنزي.

وأكد أمير الجوف على أهمية تطبيق نظم الإدارة والجودة الحديثة في مختلف القطاعات لزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء، منوهًا سموه بدور الهيئة في تقديم الخدمات الاستشارية للقطاعات الحكومية، وحرص الإمارة على تطوير نظم الإدارة والجودة.

يُذكر أن الهيئة قدمت للمعنيين من منسوبي الإمارة محاضرتين على مدار يومين، شملت عددًا من الموضوعات المتعلقة بمجال الجودة والتحسين المستمر، واستعرضت المحاضرة الأولى نظام إدارة الجودة ISO9001:2015، فيما استعرضت الثانية شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمات المستفيدين “حياك”، والتي تُعنى بمراكز خدمات المستفيدين، إلى جانب المفاهيم الأساسية بنظم الإدارة والجودة.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، ومستشار الإمارة أحمد بن عبدالرحمن الوردي.

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