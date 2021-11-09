احدث الأخبار

هل تؤثر الأطعمة على ظهور حبوب الظهر؟.. استشاري يوضح (فيديو)
أبرز المواد
 جامعة نجران تدعو الراغبين للتسجيل بدورة “الاتجاهات الحديثة في معالجة مرض السكري”
محليات
 في تقرير لـ “البنتاجون”.. الترسانة النووية الصينية التهديد الحقيقي لـ “أمريكا”
أبرز المواد
 “تعليم حائل”: البيعة السابعة ذكرى غالية و إنجازات في مختلف المجالات
منطقة حائل
 “مدن” توقع مذكرة تعاون مع الملكية الفكرية لتمكين حماية وتشجيع ثقافة الاختراع والابتكار
الاقتصاد
 سفير فرنسا بالمملكة: “العلا” ستصبح إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية
أبرز المواد
 أمير الجوف يستعرض خدمات هيئة المواصفات والمقاييس لتطوير نظم الإدارة والجودة
محليات
 طبيب يحذر من المشروبات الساخنة: تسبب الإصابة بسرطان المرئ
أبرز المواد
 هطول أمطار رعدية على الطائف.. وتحذير هام من الدفاع المدني
أجواء المناطق
 تجنبًا للمخالفات.. “الشؤون البلدية” توضح خطوات إصدار ترخيص السكن الجماعي
أبرز المواد
 480 مستفيدةً من الفعاليات التوعوية لسرطان الثدي بالنعيرية
المنطقة الشرقية
 “أمن الطرق” يحذر قائدي المركبات من طقس منطقتي المدينة المنورة والرياض  
محليات
هل تؤثر الأطعمة على ظهور حبوب الظهر؟.. استشاري يوضح (فيديو)

هل تؤثر الأطعمة على ظهور حبوب الظهر؟.. استشاري يوضح (فيديو)

أبرز المواد
جامعة نجران تدعو الراغبين للتسجيل بدورة “الاتجاهات الحديثة في معالجة مرض السكري”

جامعة نجران تدعو الراغبين للتسجيل بدورة “الاتجاهات الحديثة في معالجة مرض السكري”

محليات
في تقرير لـ “البنتاجون”.. الترسانة النووية الصينية التهديد الحقيقي لـ “أمريكا”

في تقرير لـ “البنتاجون”.. الترسانة النووية الصينية التهديد الحقيقي لـ “أمريكا”

أبرز المواد
“تعليم حائل”: البيعة السابعة ذكرى غالية و إنجازات في مختلف المجالات

“تعليم حائل”: البيعة السابعة ذكرى غالية و إنجازات في مختلف المجالات

منطقة حائل

هل تؤثر الأطعمة على ظهور حبوب الظهر؟.. استشاري يوضح (فيديو)

هل تؤثر الأطعمة على ظهور حبوب الظهر؟.. استشاري يوضح (فيديو)
حبوب الظهر
http://almnatiq.net/?p=1063408
محررو المناطق:

كشف الدكتور سلمان بن دايل، استشاري وأستاذ طب وجراحة الجلد والعلاج بالليزر، أسباب ظهور حبوب الظهر، وهل بعض الأطعمة لها أثر في ظهور تلك الحبوب، مؤكدًا أن هناك نوعين من الحبوب.

وقال دايل، في تصريحات متلفزة: “خلينا نقسم حبوب الظهر إلى نوعين، الأولى حبوب تكون موجودة في الظهر فقط، والثانية جزء منها في الظهر والباقي في الجسم. ونسبة الإصابة تختلف من شخص إلى أخر، يلعب فيها عدة عوامل. ويعتبر العمر أحد الأسباب المهمة لظهر الحبوب بشكل عام، وكذلك البشرة”.

وبالنسبة للعلاقة بين الأكل وظهور الحبوب، أكد أستاذ طب وجراحة الجلد، أن الدراسات في هذا المجال مختلفة، فهناك دراسات وجدت ارتباطًا وثيقًا بين الحبوب والأكل، مثل الجبن والزبادي، وهناك دراسات تتحدث عن الكربوهيدرات، أنه يتسبب في ظهور الحبوب.

وتابع: “وهناك دراسات تقول إن أوميجا-3 يساعد في التخلص من الحبوب”، ورفض أستاذ طب وجراحة الجلد، أن ينصح أحد بتجنب أو تخفيض أطعمة بعينها إلا في حالة واحدة، إذ لاحظ أنه كلما تناول هذه الأطعمة كلما زادت الحبوب.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*