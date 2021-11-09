هل تؤثر الأطعمة على ظهور حبوب الظهر؟.. استشاري يوضح (فيديو)

محررو المناطق:

كشف الدكتور سلمان بن دايل، استشاري وأستاذ طب وجراحة الجلد والعلاج بالليزر، أسباب ظهور حبوب الظهر، وهل بعض الأطعمة لها أثر في ظهور تلك الحبوب، مؤكدًا أن هناك نوعين من الحبوب.

وقال دايل، في تصريحات متلفزة: “خلينا نقسم حبوب الظهر إلى نوعين، الأولى حبوب تكون موجودة في الظهر فقط، والثانية جزء منها في الظهر والباقي في الجسم. ونسبة الإصابة تختلف من شخص إلى أخر، يلعب فيها عدة عوامل. ويعتبر العمر أحد الأسباب المهمة لظهر الحبوب بشكل عام، وكذلك البشرة”.

وبالنسبة للعلاقة بين الأكل وظهور الحبوب، أكد أستاذ طب وجراحة الجلد، أن الدراسات في هذا المجال مختلفة، فهناك دراسات وجدت ارتباطًا وثيقًا بين الحبوب والأكل، مثل الجبن والزبادي، وهناك دراسات تتحدث عن الكربوهيدرات، أنه يتسبب في ظهور الحبوب.

وتابع: “وهناك دراسات تقول إن أوميجا-3 يساعد في التخلص من الحبوب”، ورفض أستاذ طب وجراحة الجلد، أن ينصح أحد بتجنب أو تخفيض أطعمة بعينها إلا في حالة واحدة، إذ لاحظ أنه كلما تناول هذه الأطعمة كلما زادت الحبوب.