خبير أرصاد: الحالة المطرية مستمرة على هذه المناطق

محررو المناطق:

قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، إن الحالة المطرية مستمرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وقد تمتد ناحية منطقة مكة.

وأضاف المسند، عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن الأجواء الشتوية هي السائدة فجر اليوم في المناطق الشمالية (القريات، وطريف) بـ7 درجات مئوية فقط، وحائل ورفحاء 8 درجات.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توقع فيه هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية ليلاً بسرعة 10-20 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة يصل سرعتها إلى 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.