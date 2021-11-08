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“كان والدي الثاني”.. فيديو نادر لخادم الحرمين الشريفين يتحدث فيه عن الملك فهد

“كان والدي الثاني”.. فيديو نادر لخادم الحرمين الشريفين يتحدث فيه عن الملك فهد

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“كان والدي الثاني”.. فيديو نادر لخادم الحرمين الشريفين يتحدث فيه عن الملك فهد

“كان والدي الثاني”.. فيديو نادر لخادم الحرمين الشريفين يتحدث فيه عن الملك فهد
خادم الحرمين والملك فهد
http://almnatiq.net/?p=1063458
محررو المناطق:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتحدث فيه عن الملك فهد- رحمه الله.

وفي ذكرى البيعة السابعة، نشرت صفحة فهد بن عبدالعزيز، على موقع تويتر، مقطع الفيديو النادر لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو يتحدث بمحبةٍ ووفاءٍ عن أخيه الراحل، الملك فهد.

وكتبت الصفحة تقول: “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله وأطال في عمره-.. متحدثاً عن أخيه الملك فهد -رحمه الله-، محبة جلية ووفاء عظيم بين الأشقاء”.

ويظهر المقطع، الملكَيْن سوياً، فيما يسمع كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يقول إن الملك: “فهد كان والدي الثاني.. وأنتم إخواني وأبنائي على كل حال.. وأعتز بأني واحد من أبناء الملك فهد”.

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