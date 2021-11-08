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تحديد 3 شخصيات من ميليشيا عراقية مسلحة وراء محاولة اغتيال “الكاظمي”

تحديد 3 شخصيات من ميليشيا عراقية مسلحة وراء محاولة اغتيال “الكاظمي”

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تحديد 3 شخصيات من ميليشيا عراقية مسلحة وراء محاولة اغتيال “الكاظمي”

تحديد 3 شخصيات من ميليشيا عراقية مسلحة وراء محاولة اغتيال “الكاظمي”
http://almnatiq.net/?p=1063467
المناطق- وكالات:

حددت مصادر عراقية مطلعة، 3 شخصيات من ميليشيات مسلحة تقف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبر استهداف منزله بطائرات مسيرة مفخخة.

ونقلت قناة العربية، عن مصادر مقربة من الفصائل العراقية المسلحة، أن الهجوم نفذته جماعة مدعومة من إيران.

يأتي هذا في وقت كشفت فيه مصادر، إن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وبحسب رويترز، أوضح مسؤولان أمنيان عراقيان وثلاثة مصادر مقربة من الفصائل “الولائية”، أن الهجوم ارتكبته واحدة على الأقل من تلك الجماعات، لكنهم قدموا تقييمات مختلفة قليلا بشأن أي الفصائل تحديدا.

وأضاف المسؤولان، أن كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق نفذتاه جنبا إلى جنب. فيما أشار مصدر بجماعة مسلحة، إلى أن كتائب حزب الله متورطة لكنه لم يؤكد تورط العصائب.

وكان الكاظمي أكد في كلمة له مساء الأحد خلال جلسة للحكومة، أن القوى الأمنية “تعرف مرتكبي جريمة محاولة الاغتيال وستكشفهم”، مشددا على أن استهداف منزله جرى بطائرات مسيرة مفخخة وجهت إليه بشكل مباشر.

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