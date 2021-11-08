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أمير منطقة نجران يدشّن مشروعات بلدية بتكلفة 25 مليوناً

أمير منطقة نجران يدشّن مشروعات بلدية بتكلفة 25 مليوناً

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أمير منطقة نجران يدشّن مشروعات بلدية بتكلفة 25 مليوناً

أمير منطقة نجران يدشّن مشروعات بلدية بتكلفة 25 مليوناً
http://almnatiq.net/?p=1063472
المناطق ـ نجران:

دشّن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم الثلاثاء، عدداً من المشروعات البلدية الهادفة لأنسنة المدن ورفع مستوى جودة الحياة، بحضور أمين المنطقة المهندس عبدالله دلبوح ووكلاء الأمانة.

وأوضح أمين منطقة نجران أن المشروعات تبلغ تكلفتها الإجمالية 25 مليون ريال، وتشمل 11 حديقة بحي الفهد وحي المخيم وحي الخالدية، وممشى مجمع الملاعب بحي الفهد وممشى حي الشرفة.

وأكّد حرص أمير المنطقة  نائبه على دعم المشاريع التنموية والخدمية البلدية وتطوير البنى التحتية التي تلبي احتياجات المواطن والمقيم بالمنطقة ومحافظاتها، بمتابعة مباشرة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

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