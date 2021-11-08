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“المرور” يقدم 4 نصائح لقائد مركبة النقل عند نقل أي حمولة

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“المرور” يقدم 4 نصائح لقائد مركبة النقل عند نقل أي حمولة

“المرور” يقدم 4 نصائح لقائد مركبة النقل عند نقل أي حمولة
http://almnatiq.net/?p=1063496
محررو المناطق:

أوضحت المديرية العامة للمرور 4 نصائح  يجب على قائد مركبة النقل مراعاتها.

وأبانت في “إنفوجراف” نشرته على موقع “تويتر”، أنه ينبغي على قائد المركبة مراعاة ما يلي عند نقل أي حمولة:

  • أن لا ينتج من الحمولة أي ضرر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات العامة
  • أن لا تسبب ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة
  • عدم حجبها لرؤية قائد المركبة أو تعريض اتزان المركبة للخطر عند قيادتها
  • عدم حجب الحمولة لإشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو عاكساتها وأرقام لوحاتها

 

 

 

 

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