“المرور” يقدم 4 نصائح لقائد مركبة النقل عند نقل أي حمولة

أوضحت المديرية العامة للمرور 4 نصائح يجب على قائد مركبة النقل مراعاتها.
وأبانت في “إنفوجراف” نشرته على موقع “تويتر”، أنه ينبغي على قائد المركبة مراعاة ما يلي عند نقل أي حمولة:
- أن لا ينتج من الحمولة أي ضرر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات العامة
- أن لا تسبب ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة
- عدم حجبها لرؤية قائد المركبة أو تعريض اتزان المركبة للخطر عند قيادتها
- عدم حجب الحمولة لإشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو عاكساتها وأرقام لوحاتها
يجب على قائد مركبة النقل مراعاة الأنظمة المرورية الخاصة بالنقل.
#المرور_السعودي pic.twitter.com/5mKFKrUTNO
— المرور السعودي (@eMoroor) November 9, 2021
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