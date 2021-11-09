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وفاة الفنان المصري أحمد خليل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

وفاة الفنان المصري أحمد خليل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا
الفنان أحمد خليل
http://almnatiq.net/?p=1063499
محررو المناطق ـ وكالات:

رحل عن عالمنا في اللحظات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الفنان المصري أحمد خليل، عن عمر يناهز 80 عاما متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

وكشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بمصر، عن موعد جنازة الفنان أحمد خليل، مؤكدا أنها ستقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

وكان قد نُقل الفنان الراحل، مساء الاثنين، إلى المستشفى بعد أن ساءت حالته إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث تم وضعه تحت الإشراف الطبي.

للفنان الراحل أعمال عديدة في السينما مثل (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي).

وكان له نصيب من العمل الدرامي التلفزيوني ومن أبرزها مسلسل (هوانم جاردن سيتي) الذي منحه شهرة واسعة، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين)، بحسب موقع “سينما دوت كوم

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