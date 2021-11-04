تسهيلًا لتقديم الخدمات لهم.. رئيس بلدية بيشة يوجه بتهيئة مقرٍ لرجال وسيدات الأعمال

المناطق- عسير:

وجه رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان بتهيئة مقرٍ دائمٍ ليكون مركزًا لرجال وسيدات الأعمال بالبلدية؛ بهدف تقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال، على أن يتم الانتهاء منه خلال شهر.

بدوره، قال رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان، إن تأسيس المركز يأتي إدراكًا لدور رجال وسيدات الأعمال في رسم الخطط والاستراتيجيات الاستثمارية بهدف تقديم أرقى الخدمات للمستثمرين وتوفير كافة التسهيلات التي تلبي تطلعاتهم، موضحًا أن المركز سيستقطب عددًا من رجال وسيدات الأعمال وسيتم تهيئته بصورةٍ مميزةٍ، لافتًا إلى أن المركز يعنى بالاهتمام بشكل مباشر ومكثف بالمستفيدين من خلال مواكبة كل جديد والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم للعمل على تلبيتها بالصورة التي تمكنهم من تطوير أعمالهم التجارية والخدمية وتسهيل أنشطتهم في خدمة اقتصادات محافظة بيشة والمراكز التابعة لها.

وأكد “ابن جلبان” أهمية دور رجال وسيدات الأعمال في رسم الخطط والاستراتيجيات الاستثمارية والتنموية لذلك سعت البلدية إلى توفير ما يساهم في نجاح العمل البلدي والتنموي بالمحافظة، لافتًا إلى أن بيشة تتميز بالعديد من عوامل الجذب السياحي والاستثماري وهذا المركز سيكون خير عونٍ لبحث الأفكار وتقديم والاستشارات والترويج لإتاحة الفرص التنموية بمتابعة بلدية المحافظة ومناقشة مصادرها وفق الإمكانات المتاحة.

وجدير بالذكر، فإن هذا المركز الذي وجه به رئيس بلدية بيشة يعزز ويدعم جميع معاملات الاستثمار، كما سيعمل على تذليل العقبات؛ وذلك لضمان توفير البيئة الجاذبة للاستثمار باستمرارية ونجاح.