أول تعليق من الداعية المصري مبروك عطية بعد واقعة اعتداءه على مصل خلال إحدى الدروس العلمية

محررو المناطق:

كشف الداعية المصري الدكتور مبروك عطية حقيقة اعتدائه على مصلى في أحد المساجد التي يلقى فيها أحد الدروس العلمية.

وقال الدكتور مبروك عطية، خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الواقعة كانت قبل سنوات لافتًا إلى الفيديو المثار لا يتجاوز كونه مشادة كلامية.

وأوضح: كنت ألقي درسا دينيا في أحد المساجد، وكان يوجد شخص آخر كان يتحدث أثناء إلقاء الدرس فقلت له: “اسمع… فرد: “مش سامع” فقلت له: “تعالى هنا أمامي لكي تسمع، فرد الشخص أنا مش قادر أقوم”، فكان ردي عليه إنني قلت له آجي أشيلك أنا.