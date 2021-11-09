احدث الأخبار

للأمهات.. لون بول الرضيع يعبر عن مشكلات صحية
أبرز المواد
 “التجارة ” تستدعي 200 مكيف سبليت دولابي “YORK”
أبرز المواد
 أمانة عسير تنفّذ 13705 جولات رقابية وتغلق 49 منشأة مخالفة
محليات
 8 فوائد صحية مذهلة لتناول التفاح كل صباح على معدة فارغة
أبرز المواد
 تسهيلًا لتقديم الخدمات لهم.. رئيس بلدية بيشة يوجه بتهيئة مقرٍ لرجال وسيدات الأعمال
منطقة عسير
 تعليم الشرقية ينفّذ 76 برنامجاً للتوعية الصحية بمدارس المنطقة
المنطقة الشرقية
 مصر.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار ركاب بـ”لودر”: مصرع شخص
أبرز المواد
 مستشفى الملك فهد يحصل على المركز السادس على مستوى المملكة في “وازن “
محليات
 مدير تعليم الجوف يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
محليات
 أسباب حدوث عيب خلقي للجنين.. وطرق الوقاية منها
أبرز المواد
 جريمة هزت مصر.. والد “الرضيعة” التي فشلا طفلين في اغتصابها يكشف تفاصيل جديدة بشأن الواقعة
أبرز المواد
 حالات التعافي تصل لـ 2 مليون ونصف.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  
أبرز المواد
للأمهات.. لون بول الرضيع يعبر عن مشكلات صحية

للأمهات.. لون بول الرضيع يعبر عن مشكلات صحية

أبرز المواد
“التجارة ” تستدعي 200 مكيف سبليت دولابي “YORK”

“التجارة ” تستدعي 200 مكيف سبليت دولابي “YORK”

أبرز المواد
أمانة عسير تنفّذ 13705 جولات رقابية وتغلق 49 منشأة مخالفة

أمانة عسير تنفّذ 13705 جولات رقابية وتغلق 49 منشأة مخالفة

محليات
8 فوائد صحية مذهلة لتناول التفاح كل صباح على معدة فارغة

8 فوائد صحية مذهلة لتناول التفاح كل صباح على معدة فارغة

أبرز المواد

للأمهات.. لون بول الرضيع يعبر عن مشكلات صحية

للأمهات.. لون بول الرضيع يعبر عن مشكلات صحية
http://almnatiq.net/?p=1063532
محررو المناطق:

قال موقع “الطبي”، إن لون بول الرضيع يرتبط بالعديد من الأمور، ويمكن استخدامه كمؤشر لمعرفة بعض المشكلات الصحية أو العادات الخاطئة.

وأضاف الموقع، أنه في الحالات الطبيعية، يكون لون البول أصفر فاتح إلى أصفر متوسط، وعادةً ما يتبول كثيراً وخاصةً في المرحلة الأولى من عمره، وأثناء تبول الطفل، لا يعاني من أي انزعاج أو ألم، وهذه الأمور تؤشر بعدم عدوى أو مشكلة في البول لدى الطفل.

وبحسب “الطبي”، فإنه كلما كان لون بول الرضيع أغمق، فهذا يعني أن الطفل يعاني من قلة الترطيب، والأمر الذي يصل إلى الجفاف، ويمكن ملاحظة بقعة وردية في الحفاض، وتعتقد الأم أنها دم، ولكنها في الحقيقة علامة على شدة تركيز البول، وهذا يعني حاجة الطفل إلى الرضاعة التي تمنحه الترطيب اللازم للجسم.

ولا تقتصر أعراض الجفاف لدى الطفل على لون البول الداكن، بل يمكن ملاحظة بعض الأعراض الأخرى، وتشمل: قلة البول، إذا كانت كمية البول التي يفرزها الرضيع أقل من الطبيعي، فقد تكون هذه علامة مبكرة على فقدان السوائل.

الخمول، وقلة التركيز، والانزعاج، والشحوب، قد لا يرغب الطفل في اللعب أو النشاط، ويكون أكثر ميلاً للبكاء، أو النوم، حتى وإن كان النوم مضطرباً. كذلك العطش والجفاف في الأغشية المخاطية للشفتين، واللسان، والفم، وفي الحالات القصوى، قد يفقد الطفل المصاب بالجفاف الشعور بالعطش، ولن يرغبوا بتناول الحليب أو الماء على الإطلاق.

أيضا، جفاف بشرة الطفل، إذ يمكن ملاحظة تغير في بشرة الطفل لتصبح أكثر جفافاً، وفي الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، قد يبدو اليافوخ غائراً أو مسطحاً أكثر من المعتاد، كذلك التنفس السريع، يمكن أن يشير التنفس السريع والنبض السريع إلى الجفاف الشديد لدى الطفل.

ونصح الموقع، في حالة استمرار ظهور هذه الأعراض مع تغير لون بول الرضيع، فيجب استشارة طبيب الأطفال على الفور.
وعن لون البول العكر عند الرضيع، ذكر موقع “الطبي”، أنه يمكن أن يعاني الرضيع من عدوى المسالك البولية، والتي تسبب لون البول العكر، بالإضافة إلى مجموعة من الأعراض الأخرى.

وتتمثل الأعراض في، شعور الطفل بألم أثناء التبول، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وآلام في البطن، وتقيؤ الطفل المتكرر، وضعف شهية الطفل، وقلة عدد مرات التبول، وقد يصاحب البول العكر ظهور دم في البول.

وأكد موقع “الطبي”، أنه يجب استشارة الطبيب في حالة ملاحظة عدم صفاء البول عند الطفل بالإضافة إلى أي من الأعراض السابقة، حيث يجب القيام  بإجراء فحص للبول للتأكد من وجود عدوى أدى إلى التهاب المسالك البولية عند الرضيع، ومن خلال الفحص، يمكن للطبيب تحديد العلاج المناسب.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*