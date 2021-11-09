مصر.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار ركاب بـ”لودر”: مصرع شخص

المناطق ـ وكالات:

أعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية، في بيان صادر عنها اليوم، وقع حادث اصطدم قطار ركاب بـ”لودر” في مصر بمنطقة “محرم بك – الضبعة”، دون أرقام من مكان غير مخصص للعبور في الـ كم 115 بين “العلمين – سيدى عبدالرحمن”.

وأضافت “هيئة السكك الحديدية” أن ذلك وقع أثناء مسير قطار ركاب محرم بك الضبعة بكيلو 155.800 بين “العلمين – سيدى عبد الرحمن”، خط “القباري – مرسى مطروح”، مما أدى إلى مصرع سائق اللودر.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه تلاحظ لسائق القطار عبور لودر السكة فجأة من مكان غير مخصص للعبور وتم إطلاق السارينة اكثر من مره ولم يمتثل سائق اللودر للتحذيرات ،مما أدى إلى اصطدام القطار به أدي إلي خروج الجرار وجميع العربات وجميع عجلاتهم عن القضبان واحتمال وفاة سائق اللودر وجاري المتابعة ولا توجد إصابات بين ركاب القطار.

و تهيب هيئة السكك الحديدية بالسادة قائدي المركبات والسيارات بالالتزام بالمرور والعبور من الأماكن المخصصة للعبور تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث.