8 فوائد صحية مذهلة لتناول التفاح كل صباح على معدة فارغة

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تحرص الأمهات على صحة أطفالهن، وبالطبع تكون الأطعمة أول ما يبحثن عنه، إذ أن الأطعمة والفواكه التي تحتوي على الكثير من الألياف الغذائية والفيتامينات، هي المطلب الأول لكل الأمهات.

وبحسب موقع (healthline) المهتم بالشؤون الصحية، فإن كثير من خبراء التغذية ينصحون، بتناول ثمرة من التفاح كل صباح، لأن التفاح يحتوي الكثير من الألياف الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

وذكر الموقع، أن هناك 8 فوائد لتناول ثمرة من التفاح على معدة فارغة مثل، فقدان الوزن، إذ أن التفاح يحتوي على كثير من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، كذلك فإنه مفيد للقلب، إذ يعمل على تعزز صحة القلب كونه غنياً بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على خفض الكوليسترول وخفض ضغط الدم، إضافة الى خفض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

كذلك يساعد تناول مرة تفاح في الصباح كل يوم، على انخفاض خطر الإصابة بمرض السكر، وهذا بسبب احتوائه على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة، إضافة إلى أنه يعزز البكتيريا المعوية الجيدة بعد فرز البكتين، وهو نوع من الألياف التي تعمل كمواد حيوية مسؤولة عن تغذية البكتيريا.

أيضا يساعد تناول التفاح على معدة فارغة، على محاربة الخلايا السرطانية؛ لاحتوائه على العديد من المركبات الطبيعية المحاربة للسرطان، كذلك يعمل على محاربة الإصابة بمرض الربو، لأن التفاح يساعد على تنظيم الاستجابات المناعية والحماية من الربو لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة.

ومن فوائد تناول التفاح على معدة فارغة أيضا، أنه يحافظ على صحة العظام وكثافتها وقوتها، ويعتبر تناول التفاح مؤشرا قوياً لصحة العظام، وأخيرا يساعد تناول ثمرة التفاح على معدة فارغة على تجنب تدهور الناقلات العصبية والحماية من فقدان الذاكرة مع تقدم العمر.