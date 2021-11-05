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تعليم الشرقية ينفّذ 76 برنامجاً للتوعية الصحية بمدارس المنطقة

تعليم الشرقية ينفّذ 76 برنامجاً للتوعية الصحية بمدارس المنطقة

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تعليم الشرقية ينفّذ 76 برنامجاً للتوعية الصحية بمدارس المنطقة

تعليم الشرقية ينفّذ 76 برنامجاً للتوعية الصحية بمدارس المنطقة
الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1063542
المناطق ـ الشرقية:

نفّذت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 76 برنامجاً ضمن حزمة من البرامج والمشاريع المعنية بجاهزية مدارس المنطقة للعودة الآمنة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن البرامج بمباشرة من إدارة الشؤون الصحية المدرسية تأتي ضمن المشاريع الصحية المدرسية لوزارة التعليم بالشراكة مع الجهات المختصة، لدفع عجلة التعليم وتعزيز مستوى الوعي الصحي بين طلبة مدارس المنطقة.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ عدة برامج، منها برنامج المنسق الصحي ” التدريب على تفعيل المواد التوعوية عبر منصة مدرستي”، وبرنامج صحتي في غذائي، والتدريب على الإسعافات الأولية، وتفعيل الأيام العالمية ومنها يوم الطفولة، والسرطان، واليوم العالمي للغذاء، والإيدز، واليوم العالمي لمرضى السكري، ويوم الطفل الخليجي، الأسبوع الخليجي للصحة والسلامة المهنية، ومكافحة التدخين، واليوم العالمي للصحة، واليوم الخليجي للتمريض، إضافةً إلى إصدار دليل الإجراءات الاحترازية لجميع المدارس بالمنطقة.

وأضاف الباحص، أن الإدارة أسهمت بالتنسيق مع صحة المنطقة بتنظيم حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وإعداد البرامج التثقيفية وتفعيل دور العيادات المدرسية،إضافة إلى تشكيل لجنة لحصر حالات العوق الصحي والجسمي في مختلف المراحل التعليمية.

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