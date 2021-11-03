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مجلس التعاون: نثمّن دور الشورى في سلطنة عمان بدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك 

مجلس التعاون: نثمّن دور الشورى في سلطنة عمان بدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك 

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مجلس التعاون: نثمّن دور الشورى في سلطنة عمان بدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك 

مجلس التعاون: نثمّن دور الشورى في سلطنة عمان بدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك 
نايف فلاح مبارك الحجرف
http://almnatiq.net/?p=1063565
المناطق ـ واس:

ثمّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دور الشورى في سلطنة عمان في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التكامل الخليجي في كافة المجالات، لاسيما التشريعية.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام، برئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان خالد بن هلال المعولي اليوم في مقر مجلس الشورى في العاصمة العمانية مسقط.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات التي تعزز العلاقات الخليجية في مختلف المجالات، وكيفية تطويرها بما يخدم مصلحة دول مجلس التعاون ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

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