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“التجارة ” تستدعي 200 مكيف سبليت دولابي “YORK”

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“التجارة ” تستدعي 200 مكيف سبليت دولابي “YORK”

“التجارة ” تستدعي 200 مكيف سبليت دولابي “YORK”
http://almnatiq.net/?p=1063569
محررو المناطق:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 200 مكيف سبليت دولابي “YORK”، صناعة العام الماضي 2020.

 وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”، أن الاستدعاء جاء لعدم مطابقته للمواصفة القياسية لكفاءة الطاقة.

 وأبانت أنه من الضروري على مالك هذا النوع من المكيفات الدخول على الربط التالي (https://recalls.sa/) من أجل التأكد من شمول الرقم التسلسلي للمكيف.

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