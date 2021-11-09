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بـ4 مناطق.. إحباط تهريب 1.080 طن حشيش و269 ألف قرص إمفيتامين وكميات ضخمة من القات

بـ4 مناطق.. إحباط تهريب 1.080 طن حشيش و269 ألف قرص إمفيتامين وكميات ضخمة من القات

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بـ4 مناطق.. إحباط تهريب 1.080 طن حشيش و269 ألف قرص إمفيتامين وكميات ضخمة من القات

بـ4 مناطق.. إحباط تهريب 1.080 طن حشيش و269 ألف قرص إمفيتامين وكميات ضخمة من القات
http://almnatiq.net/?p=1063627
محررو المناطق:

تمكنت المديرية العامة لحرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية من إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

 وأوضحت الداخلية في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع” تويتر”، أنه تم إحباط محاولات لتهريب (1.080) طن من مادة الحشيش المخدر، و(269512) قرص إمفيتامين مخدر، و(69.3) طن من مادة القات المخدر، بمناطق جازان وعسير ونجران والجوف.

 وأكدت تورط عدد من الجنسيات في عمليات التهريب منها الإثيوبية و الصومالية واليمنية.

 

 

 

 

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