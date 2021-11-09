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“الشرقية” تنفذ 1298جولة رقابية.. وتحرر 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

“الشرقية” تنفذ 1298جولة رقابية.. وتحرر 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

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“الشرقية” تنفذ 1298جولة رقابية.. وتحرر 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

“الشرقية” تنفذ 1298جولة رقابية.. وتحرر 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=1063653
المناطق- الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين، 1298 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها، ضبط 77 مخالفة، وإغلاق منشأة واحدة مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة، إنها استقبلت 6 بلاغات، عبر مركز البلاغات 940، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية، وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات.

وتحرص الأمانة على رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة “ممتثل” بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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