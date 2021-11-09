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المعهد الصناعي الثانوي بجدة يدشّن فعاليات أسبوع الجودة العالمي

المعهد الصناعي الثانوي بجدة يدشّن فعاليات أسبوع الجودة العالمي

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المعهد الصناعي الثانوي بجدة يدشّن فعاليات أسبوع الجودة العالمي

المعهد الصناعي الثانوي بجدة يدشّن فعاليات أسبوع الجودة العالمي
المعهد الصناعي الثانوي بجدة
http://almnatiq.net/?p=1063654
المناطق- جدة:

دشّن المعهد الصناعي الثانوي بجدة ممثلاً في وكالة الجودة اليوم، فعاليات أسبوع الجودة العالمي تحت شعار “الجودة تنمية مستدامة”، تضمنت عدداً من البرامج وورش العمل بهدف نشر ثقافة الجودة بالتدريب.

وأوضح مدير المعهد الدكتور ياسر شمس الحق مياجي أن إطلاق مثل هذه الفعاليات يعمل على تحقيق الجودة الشاملة والمستدامة، وتعزيز ثقافة الجودة لدى منسوبي المعهد؛ من خلال متابعة عمليات الجودة ومدى مطابقتها مع مخرجات التدريب وملاءمتها مع سوق العمل، وذلك تزامناً مع حصول المعهد في الآونة الأخيرة على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار”.

وترسخ فعاليات المعهد في أسبوع الجودة العالمي تطبيق المعايير التي تضمن جودة الأداء التدريبي بالمعهد؛ وذلك بنشر ثقافة التدريب بين منسوبي المعهد، وبيان مميزات حصول المعهد على الاعتماد المؤسسي ودور اللجان المشاركة الريادي؛ والتي أسهمت بالحصول على الاعتماد من خلال الأدوار الرئيسية التي قام بها مدربو وإداريو المعهد.

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