تعميم من وزارة “التعليم” بشأن تعليمات الاختبارات.. ومصدر يكشف التفاصيل

محررو المناطق:

كشفت مصادر مطلعة رفيعة المستوى عن إصدار وزارة التعليم تعميمًا لكل المدارس بالمملكة، الحكومية والأهلية والأجنبية، ومعاهد التربية الخاصة، بشأن تعليمات الاختبارات.

ووفقاً لـ”عاجل”، أوضحت المصادر أنه انطلاقا من أهداف إدارة التعليم متمثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية والمتضمنة تهيئة البيئة المدرسية، وتوفير مقوماتها الحسية والصحية والنفسية الآمنة خلال فترة الاختبارات، عليه يكلف الموجه الصحي بالتعاون مع فريق تعزيز الصحة بالمدرسة .

وأكد المصدر ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وفق ما ورد في دليل بروتوكولات الاختبارات في جائحة كوفيد-19، و التأكد من جاهزية العيادة المدرسية وحجرة العزل، و التثقيف الصحي للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، بتجنب السهر وشرب المنبهات ومشروبات الطاقة وتناول الغذاء الصحي والاستخدام الآمن والصحي للأجهزة الإلكترونية.