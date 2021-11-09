3318 مستفيدا من خدمات “طب الأسنان التخصصي” بحفر الباطن خلال أكتوبر

المناطق- المنطقة الشرقية:

قدم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خدماته العلاجية لـ3318 مراجعًا ومراجعة خلال شهر أكتوبر لعام 2021م، حيث بلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 636 مراجعا، و89 مراجع لعيادة جراحة اللثة، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 595 مراجعا، فيما وصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 378 مراجعا، واستفاد 344 طفلا من عيادة طب أسنان الأطفال، وتم متابعة 352 مراجع في عيادة تقويم الأسنان، ليصل عدد مراجعي عيادة علاج تحفظي 267.

وبلغ عدد مراجعي عيادة صحة الفم والأسنان 155 مراجعا، فيما قدمت الخدمة لمراجعي الكشف البصري لعدد 331 مراجعا، وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في تقديم خدمات الرعاية الصحية في تخصصات طب الأسنان، وتوفير الكوادر الطبية لضمان استفادتهم من خدمات المركز بكل يسر وسهولة.