“دمت ذخرا ثمينًا للوطن”.. مغردون يحتفون بأعوام المجد السبعة لخادم الحرمين

محررو المناطق

يحتفي شعب المملكة والمقيمون على أرضها، بذكرى مرور سبعة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.

وشهدت المملكة منذ مبايعة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية، والنقل، والمواصلات، والصناعة والكهرباء، والمياه، والزراعة، تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

وعلى مدار الأيام الماضية احتفى المغردون بالذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد، حيث دشنوا عدة هاشتاقات؛ احتفاء بتلك المناسبة، من بينها #ذكري_البيعة_السابعة، و هاشتاق يحمل اسم #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز.

وقال بدر عمر العبداللطيف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”سبعة أعوام أضافت الكثير لنا ولبلادنا، وتحقق خلالها الكثير من المنجزات والمكتسبات وعلى كافة الأصعدة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً، وتتجه بلادنا بقيادة الملك العادل وولي عهده حفظهما الله نحو تحقيق المزيد على طريق التقدم والتطور لما فيه خير المواطن السعودي”.

سبعة أعوام أضافت الكثير لنا ولبلادنا، وتحقق خلالها الكثير من المنجزات والمكتسبات وعلى كافة الأصعدة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً، وتتجه بلادنا بقيادة الملك العادل وولي عهده حفظهما الله نحو تحقيق المزيد على طريق التقدم والتطور لما فيه خير المواطن السعودي.#ذكرى_البيعة_السابعة 🇸🇦 pic.twitter.com/ActhtGji6V — بدر عمر العبداللطيف (@B_Al3bdullatif) November 8, 2021

وأضاف آخر، “٧ أعوام من المجد، دُمت لنا ذخرًا ثمينًا للوطن، أعانك الله على تحقيق المزيد والمزيد من النجاحات المتتالية التي تبهر العالم بأكمله، فنحن نبايعك بمحض رغبتنا وثقتنا بك، وسمو سيدي ولي العهد، نسأل الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار”.

وقالت إحدى المواطنات، “سبع سنوات أضافت الكثير لنا ولبلدنا ، تحققت خلالها العديد من الإنجازات والمكاسب على جميع المستويات ، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً”.

وأيضا آخر:”الذكرى السابعة لمبايعة ملكنا سلمان ونفخر جميعاً بازدهار وتقدم بلادنا في كافة المجالات وريادة في الاستثمار والاقتصاد برؤية قيادة وأمة طموحة.

The seventh anniversary of the pledge of allegiance to our King Salman and we are all proud of the prosperity and progress of our country in all fields and leadership in investment and the economy with the vision of an ambitious leadership and nation.

#ذكرى_البيعة_السابعة pic.twitter.com/klXBNqNnC1 — Mamdooh 🌹 (@MamdoohAbdulla4) November 8, 2021

في حين قال آخر: “في ذكرى بيعة الملك سلمان والدنا الغالي لا نملك إلا الدعاء لولي أمرنا الملك سلمان بن عبدالعزيز في طول العمر على صحة وعافية (٧) سنوات تخطى فيها الوطن المستقبل وتجاوز فيها الجائحة العالمية بنجاح لم يشهدله العالم مثيل،نلامس الجوزاء بكم سيدي وأسأل الله أن يعيدها عليكم أعوام عديدة”.

في ذكرى #بيعة_الملك_سلمان والدنا الغالي لا نملك إلا الدعاء لولي أمرنا #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز في طول العمر على صحة وعافية(٧)سنوات تخطى فيها الوطن المستقبل وتجاوز فيهاالجائحةالعالمية بنجاح لم يشهدله العالم مثيل،نلامس الجوزاء بكم سيدي وأسأل الله أن يعيدها عليكم أعوام عديدة pic.twitter.com/qbySQG3r7R — HSN-HSN22 (@HSN_HSN22) November 9, 2021

وكان قد بُويع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملكًا للمملكة العربية السعودية، في 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير 2015م، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء، إثر تعيينه في 18 يونيو 2012م بأمر ملكي كما بقي حينها في منصبه وزيرا للدفاع، وهو المنصب الذي عين فيه في 5 نوفمبر 2011م، وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عامًا.

وولد الملك سلمان في 31 ديسمبر 1935 بعد 3 أعوام فقط من قيام والده بتوحيد الدولة وتحويل اسمها من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر عام 1932م، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ.

وهو الابن الـ25 من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، ونشأ مع إخوته في القصر الملكي في الرياض، حيث كان يرافق والده في اللقاءات الرسمية مع ملوك وحكام العالم.

تلقى تعليمه المبكر في مدرسة الأمراء بالرياض، حيث درس العلوم الدينية والعلوم الحديثة، وختم القرآن الكريم كاملاً وهو في سن العاشرة، وأبدى منذ الصغر اهتماماً بالعلم، وحصل على العديد من الشهادات الفخرية والجوائز الأكاديمية.

وقد عاصر الملك سلمان جميع ملوك المملكة منذ تأسيسها على يد والده، وعمل معهم منذ أن دخل العمل السياسي في الـ19 من عمره أميرا لمنطقة الرياض بالنيابة عام 1954، ليُكّون سيرة زاخرة بالعطاء والخبرات.

الشهادات الفخرية التي حصل عليها الملك سلمان

وحصل الملك سلمان آل سعود على العديد من الشهادات الفخرية طوال سنوات دراسته قبل أن يتولى حكم البلاد، وهذه الشهادات التي حصل عليها هي:

الدكتوراه الفخرية التي حصل عليها من الجامعة الإسلامية الموجودة في المدينة المنورة.

حصل الملك سلمان على الدكتوراه الفخرية في مجال الآداب في جامعة أم القرى التي توجد في مكة الشريفة.

حصل أيضا على الدكتوراه الفخرية في تخصص الدراسات التاريخية والدراسات الحضارية من الجامعة الخاصة بالملك سعود الموجودة حاليا في الرياض.

حصل أيضا على الدكتوراه الفخرية في المجال المتعلق بخدمة القرآن الكريم والعلوم المختلفة الخاصة به من جامعة محمد بن سعود الإسلامية الموجودة بالفعل في الرياض.

الدكتوراه الفخرية في دراسة الحقوق من الجامعة اليابانية واسيدا.

الأوسمة التي حصل عليها الملك سلمان آل سعود

حصل الملك سلمان آل سعود على مجموعة من الاوسمة والقلادات المختلفة من مجموعة مختلفة من الجهات منها الأردن ومصر وباريس والدار البيضاء وغيرها من الدول المختلفة التي قامت بتكريم الملك سلمان آل سعود حاكم السعودية، فقد حصل على مجموعة من أبرز الأوسمة التي حصل عليها الملك سلمان ومنها:

حصل الملك على قلادة الشريف الحسين التي تعتبر واحدة من أهم الأوسمة في الأردن.

حصل أيضا على قلادة المبارك الأهم والأفضل الأوسمة الموجودة في الكويت.

كما حصل على قلادة النيل الأرفع والأعلى في مصر.

وحصل من أكاديمية برلين على وسام كنت

كما تمكن من الحصول على وسام من مدينة باريس 1985م وهذا كان بمناسبة مرور 2000 سنة على نشأة الدول