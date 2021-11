“دمت ذخرا ثمينًا للوطن”.. مغردون يحتفون بأعوام المجد السبعة لخادم الحرمين

محررو المناطق

يحتفي شعب المملكة والمقيمون على أرضها، بذكرى مرور سبعة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.

وشهدت المملكة منذ مبايعة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية، والنقل، والمواصلات، والصناعة والكهرباء، والمياه، والزراعة، تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

وعلى مدار الأيام الماضية احتفى المغردون بالذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد، حيث دشنوا عدة هاشتاقات؛ احتفاء بتلك المناسبة، من بينها #ذكري_البيعة_السابعة، و هاشتاق يحمل اسم #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز.

وقال بدر عمر العبداللطيف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”سبعة أعوام أضافت الكثير لنا ولبلادنا، وتحقق خلالها الكثير من المنجزات والمكتسبات وعلى كافة الأصعدة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً، وتتجه بلادنا بقيادة الملك العادل وولي عهده حفظهما الله نحو تحقيق المزيد على طريق التقدم والتطور لما فيه خير المواطن السعودي”.

وأضاف آخر، “٧ أعوام من المجد، دُمت لنا ذخرًا ثمينًا للوطن، أعانك الله على تحقيق المزيد والمزيد من النجاحات المتتالية التي تبهر العالم بأكمله، فنحن نبايعك بمحض رغبتنا وثقتنا بك، وسمو سيدي ولي العهد، نسأل الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار”.

وقالت إحدى المواطنات، “سبع سنوات أضافت الكثير لنا ولبلدنا ، تحققت خلالها العديد من الإنجازات والمكاسب على جميع المستويات ، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً”.

وأيضا آخر:”الذكرى السابعة لمبايعة ملكنا سلمان ونفخر جميعاً بازدهار وتقدم بلادنا في كافة المجالات وريادة في الاستثمار والاقتصاد برؤية قيادة وأمة طموحة.

The seventh anniversary of the pledge of allegiance to our King Salman and we are all proud of the prosperity and progress of our country in all fields and leadership in investment and the economy with the vision of an ambitious leadership and nation.

