احدث الأخبار

إنشاء 3 ملاعب جديدة.. المملكة تستعد لاستضافة نهائيات آسيا 2027
أبرز المواد
 فؤاد السنيورة: المملكة قادت أكبر عملية إعادة إعمار في لبنان بعد حرب 2006
أبرز المواد
 الشرطة النرويجية تعلن تصفية شخص هاجم المارة باستخدام سكين في أوسلو
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني: ميليشيات الحوثي تعيش حالة وهم باعتقادها إمكانية السيطرة على مأرب
أبرز المواد
 المملكة تُسجل صفر بالمائة في نسية الجوع والفقر (فيديو)
أبرز المواد
 تنبيه جديد من “أمن الطرق” لمستخدمي هذه الطرق بمنطقة عسير
أبرز المواد
 بعد تعيينه مديرا لمكافحة المخدرات.. أمير القصيم يستقبل العميد مشعل العتيبي
أبرز المواد
 “دمت ذخرا ثمينًا للوطن”.. مغردون يحتفون بأعوام المجد السبعة لخادم الحرمين
أبرز المواد
 فلكية جدة: في هذا التوقيت تشهد سماء المملكة ذروة تساقط زخة شهب الثور
أبرز المواد
 أمير القصيم يشيد بجهود منسوبي قوات أمن المنشآت وحسهم الأمني في التعامل مع المواقف
منطقة القصيم
 أمير حائل يدشن مبادرة معالجة تعثر بعض المقترضين في قطاع المقاهي
منطقة حائل
 مجلس الوزراء يكلف الموارد البشرية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل
أبرز المواد
إنشاء 3 ملاعب جديدة.. المملكة تستعد لاستضافة نهائيات آسيا 2027

إنشاء 3 ملاعب جديدة.. المملكة تستعد لاستضافة نهائيات آسيا 2027

أبرز المواد
فؤاد السنيورة: المملكة قادت أكبر عملية إعادة إعمار في لبنان بعد حرب 2006

فؤاد السنيورة: المملكة قادت أكبر عملية إعادة إعمار في لبنان بعد حرب 2006

أبرز المواد
الشرطة النرويجية تعلن تصفية شخص هاجم المارة باستخدام سكين في أوسلو

الشرطة النرويجية تعلن تصفية شخص هاجم المارة باستخدام سكين في أوسلو

أبرز المواد
وزير الخارجية اليمني: ميليشيات الحوثي تعيش حالة وهم باعتقادها إمكانية السيطرة على مأرب

وزير الخارجية اليمني: ميليشيات الحوثي تعيش حالة وهم باعتقادها إمكانية السيطرة على مأرب

أبرز المواد

أمير القصيم يشيد بجهود منسوبي قوات أمن المنشآت وحسهم الأمني في التعامل مع المواقف

أمير القصيم يشيد بجهود منسوبي قوات أمن المنشآت وحسهم الأمني في التعامل مع المواقف
http://almnatiq.net/?p=1063723

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بجهود منسوبي قوات أمن المنشآت بالمنطقة نظير جهودهم الأمنية وحسّهم الأمني في التعامل مع المواقف التي كان لها أثر في حماية المنشآت بالمنطقة ، مؤكدا أن ذلك غير مستغرب على أبناء الوطن المخلصين والمتميزين في أداء أعمالهم.
جاء ذلك خلال تكريم سموه بمكتبه في الإمارة اليوم ، المتميزين من منسوبي قوات أمن المنشآت بالمنطقة، بحضور الوكيل للشؤون الأمنية بإمارة القصيم الدكتور نايف المرواني ، وقائد قوات أمن المنشآت بالقصيم العميد عبدالعزيز الجهني.
و استمع سمو أمير القصيم خلال اللقاء من قائد قوات أمن المنشآت بالقصيم عن الجهود التي يبذلها منسوبي القوات ، ودورهم المتميز لتأدية الأدوار المنوطة بهم ، مثمناً لسموه هذه اللفته الكريمة لتكريم المتميزين الذي سيكون لهم خير دافع لبذل المزيد من الجهود

 

روابط ذات صلة

بعد تعيينه مديرا لمكافحة المخدرات.. أمير القصيم يستقبل العميد مشعل العتيبي

بعد تعيينه مديرا لمكافحة المخدرات.. أمير القصيم يستقبل العميد مشعل العتيبي
أمير القصيم: تسجيل بريدة في “اليونسكو” تأكيدا على حرص القيادة الرشيدة لدعم مقومات التنمية

أمير القصيم: تسجيل بريدة في “اليونسكو” تأكيدا على حرص القيادة الرشيدة لدعم مقومات التنمية
رئيس جامعة القصيم يرعى مؤتمر «الدراسات الحديثة في تفسير النص القرآني.. رؤية تقويمية»

رئيس جامعة القصيم يرعى مؤتمر «الدراسات الحديثة في تفسير النص القرآني.. رؤية تقويمية»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*