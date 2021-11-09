أمير القصيم يشيد بجهود منسوبي قوات أمن المنشآت وحسهم الأمني في التعامل مع المواقف

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بجهود منسوبي قوات أمن المنشآت بالمنطقة نظير جهودهم الأمنية وحسّهم الأمني في التعامل مع المواقف التي كان لها أثر في حماية المنشآت بالمنطقة ، مؤكدا أن ذلك غير مستغرب على أبناء الوطن المخلصين والمتميزين في أداء أعمالهم.

جاء ذلك خلال تكريم سموه بمكتبه في الإمارة اليوم ، المتميزين من منسوبي قوات أمن المنشآت بالمنطقة، بحضور الوكيل للشؤون الأمنية بإمارة القصيم الدكتور نايف المرواني ، وقائد قوات أمن المنشآت بالقصيم العميد عبدالعزيز الجهني.

و استمع سمو أمير القصيم خلال اللقاء من قائد قوات أمن المنشآت بالقصيم عن الجهود التي يبذلها منسوبي القوات ، ودورهم المتميز لتأدية الأدوار المنوطة بهم ، مثمناً لسموه هذه اللفته الكريمة لتكريم المتميزين الذي سيكون لهم خير دافع لبذل المزيد من الجهود