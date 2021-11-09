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بعد تعيينه مديرا لمكافحة المخدرات.. أمير القصيم يستقبل العميد مشعل العتيبي

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بعد تعيينه مديرا لمكافحة المخدرات.. أمير القصيم يستقبل العميد مشعل العتيبي

بعد تعيينه مديرا لمكافحة المخدرات.. أمير القصيم يستقبل العميد مشعل العتيبي
http://almnatiq.net/?p=1063734

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد مشعل العتيبي بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة.
ورحّب سموّه بالعميد العتيبي , متمنياً له التوفيق في مجال عمله، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به إدارة مكافحة المخدرات في حماية الوطن وشبابه الذين هم ثروته الحقيقية من هذه الآفة، في ظل ما يلقاه هذا الجهاز من دعم وحرص من القيادة الرشيدة – أيدها الله -.
من جانبه، رفع مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة, وافر شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على دعمه وتوجيهاته، سائلا الله التوفيق لتحقيق التطلعات المأمولة.

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