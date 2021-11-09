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الشرطة النرويجية تعلن تصفية شخص هاجم المارة باستخدام سكين في أوسلو

الشرطة النرويجية تعلن تصفية شخص هاجم المارة باستخدام سكين في أوسلو

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الشرطة النرويجية تعلن تصفية شخص هاجم المارة باستخدام سكين في أوسلو

الشرطة النرويجية تعلن تصفية شخص هاجم المارة باستخدام سكين في أوسلو
http://almnatiq.net/?p=1063746

تمكنت الشرطة النرويجية، اليوم الثلاثاء، من تصفية شخص هاجم المارة وسط مدينة أوسلو باستخدام سكين، حيث نجحت سيارة سيارة شرطة كانت تقوم بدورية في مكان الحادث من التعامل مع المهاجم وأنهت حياته.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إن شرطياً أصيب بجروح أثناء محاولته اعتقال المهاجم في حي بيسليت بالعاصمة أوسلو. ولم يتم الكشف عن تفاصيل هوية المهاجم أو دوافعه؛ وفقاً لـ”يورو نيوز”.

وعلى صعيد متصل، أوضح مفتش الشرطة ايجيل يورغن بريكي، للصحفيين: “نحن لا نستبعد أي دوافع لكن لا يوجد شيء في هذه المرحلة يشير إلى أن هذا الهجوم يحمل دوافع إرهابية”.

من جانبها ذكرت صحيفة “في جي”، أن الرجل من جنسية روسية في الثلاثينيات من عمره، وقد خضع لحكم الرعاية النفسية في ديسمبر- 2020 بعد طعنه رجلاً في أوسلو في العام 2019.

وأظهرت اللقطات التي نشرها شهود على وسائل التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل الإعلام النرويجية المشتبه به عاري الصدر، وهو يحمل سكينًا كبيرًا على الرصيف خارج متجر.

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