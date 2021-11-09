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تنبيه جديد من “أمن الطرق” لمستخدمي هذه الطرق بمنطقة عسير

تنبيه جديد من “أمن الطرق” لمستخدمي هذه الطرق بمنطقة عسير

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تنبيه جديد من “أمن الطرق” لمستخدمي هذه الطرق بمنطقة عسير

تنبيه جديد من “أمن الطرق” لمستخدمي هذه الطرق بمنطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=1063747
محررو المناطق

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق في منطقة عسير في كلٍّ من ( المجاردة – بارق  – رجال ألمع – محايل) ، بشأن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

 

وطالبت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي هذه الطرق بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة .

 

بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من الطرق التالية “أبوحدرية  -الجبيل – الرياض- الأحساء ” بشأن حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة .

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