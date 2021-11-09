تنبيه جديد من “أمن الطرق” لمستخدمي هذه الطرق بمنطقة عسير

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق في منطقة عسير في كلٍّ من ( المجاردة – بارق – رجال ألمع – محايل) ، بشأن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.
وطالبت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي هذه الطرق بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة .
بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من الطرق التالية “أبوحدرية -الجبيل – الرياض- الأحساء ” بشأن حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة .
تنبيه … لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كلٍّ من ( المجاردة – بارق – رجال ألمع – محايل) ، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة . pic.twitter.com/J8hmWPW6Qw
— أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) November 9, 2021
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