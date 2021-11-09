تنبيه جديد من “أمن الطرق” لمستخدمي هذه الطرق بمنطقة عسير

محررو المناطق

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق في منطقة عسير في كلٍّ من ( المجاردة – بارق – رجال ألمع – محايل) ، بشأن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وطالبت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي هذه الطرق بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة .

بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من الطرق التالية “أبوحدرية -الجبيل – الرياض- الأحساء ” بشأن حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة .