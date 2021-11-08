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وزير الخارجية اليمني: ميليشيات الحوثي تعيش حالة وهم باعتقادها إمكانية السيطرة على مأرب

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وزير الخارجية اليمني: ميليشيات الحوثي تعيش حالة وهم باعتقادها إمكانية السيطرة على مأرب

وزير الخارجية اليمني: ميليشيات الحوثي تعيش حالة وهم باعتقادها إمكانية السيطرة على مأرب
http://almnatiq.net/?p=1063759
محررو المناطق

أكد وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن ميليشيات الحوثي مستمرة في عدوانها ورفضها للحلول الدبلوماسية.

وأشار وزير الخارجية اليمي إلى ميليشيات الحوثي تعيش حالة وهم باعتقادها في إمكانية السيطرة على مأرب

وتابع بن مبارك، أن هناك إجماع دولي على ضرورة وقف إطلاق النار الشامل.

وكان قد ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني اليوم مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن كاترينا ريتز، برامج وأنشطة الصليب الأحمر في اليمن والتعاون والتنسيق بين المنظمة والحكومة لتسهيل مهامها في ظل الازمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني جراء الحرب المستمرة من قبل مليشيات الحوثي.

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