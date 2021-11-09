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فؤاد السنيورة: المملكة قادت أكبر عملية إعادة إعمار في لبنان بعد حرب 2006

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فؤاد السنيورة: المملكة قادت أكبر عملية إعادة إعمار في لبنان بعد حرب 2006

فؤاد السنيورة: المملكة قادت أكبر عملية إعادة إعمار في لبنان بعد حرب 2006
http://almnatiq.net/?p=1063767

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق، فؤاد السنيورة، إن المملكة مولت أكبر عملية إعادة إعمار للمساكن المهدمة بعد “حرب تموز “2006، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي تسبب في هدم الآلاف من الوحدات السكنية.

وأضاف “السنيورة” خلال حديثه لقناة “العربية” اليوم الثلاثاء: “إن الحكومة اللبنانية أعادت بناء 115 ألف وحدة سكنية دمرها القصف الإسرائيلي وكان للسعودية أكبر نصيب من تمويلها”.

 

وتابع: “خلال شهرين فقط استطعنا أن ندخل التلاميذ إلى المدارس بفضل سرعة عملية إعادة البناء، وكان للمملكة العربية السعودية النصيب الأكبر في عمليات الترميم والبناء، وخلال عام ونصف فقط استطعنا إعادة بناء كل الأبنية المهدمة جراء القصف، في المقابل بعد التفجير الهائل لمرفأ بيروت الذي راح ضحيته 220 شخص، وعدد كبير من الجرحى، وفي غياب الدعم العربي لا تزال المشكلة قائمة ولا زالت مستمرة”.

 

وأردف السنيورة قائلا: “قادت المملكة الدعم العربي بجانب دولة الكويت وقطر ونجحنا في إعادة ترميم وبناء كل ما تهدم نتيجة الحرب”.

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