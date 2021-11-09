إنشاء 3 ملاعب جديدة.. المملكة تستعد لاستضافة نهائيات آسيا 2027

محررو المناطق

قال إبراهيم القاسم المدير التنفيذي للملف السعودي لاستضافة نهائيات آسيا 2027 وأمين عام اتحاد كرة القدم، إنه سيتم إنشاء 3 ملاعب جديدة على مستوى عالمي في مدن مختلفة هي (العاصمة الرياض –الدمام – القدية).

وأشار إلى أن العمل مستمر لإظهار الملاعب بشكل عالمي، ضمن خطوات ملف استضافة نهائيات آسيا 2027.

وتعتمد المملكة على ملف ضخم لاستضافة البطولة لأول مرة في تاريخها، حيث تم اعتماد 30 فندقًا و39 مستشفى، بواقع 15 فندقًا و25 مستشفى في الرياض، و9 فنادق و6 مستشفيات في جدة، و6 فنادق و8 مستشفيات في الدمام.

كما تعمل على تطوير 6 ملاعب لتدعيم ملفها هي: الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد (الرياض)، الأمير محمد بن فهد والأمير سعود بن جلوي (المنطقة الشرقية)، والأمير عبدالله الفيصل ومدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة)