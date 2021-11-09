احدث الأخبار

الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة على مناطق المملكة الجمعة المقبلة
أبرز المواد
 قتلى في تفجير سيارة مفخخة استهدفت صحفيين في عدن
أبرز المواد
 إجراء 53 قسطرة قلبية بمستشفى حفر الباطن المركزي
المنطقة الشرقية
 أمين الجوف يوقع عقد صيانة المتنزهات والمسطحات الخضراء بكافة أحياء سكاكا بقيمة 23 مليون ريال
منطقة الجوف
 أمير منطقة الحدود الشمالية يدشّن إلكترونياً مركز إسعاف حي الرفاع بعرعر ويطّلع على (عربة ثريا)
منطقة الحدود الشمالية
 أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي
منطقة الحدود الشمالية
 رئيس جامعة الجوف يدشن الخطة الاستراتيجية للابتكار
منطقة الجوف
 ما حكم إقامة المطلقة في بيت الزوج وقت العدة؟.. الشيخ المنيع يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 “المرور” يوضح الإجراء المتبع حال سرقة لوحات البطاقة الجمركية
أبرز المواد
 لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بشركة أرامكو للتجارة
أبرز المواد
 سر زواج الفنان المصري أحمد خليل من ألمانية وإسلامها على يديه
أبرز المواد
 محكمة مصرية تعاقب طبيب خطف وهتك أعراض 6 فتيات بالسجن المؤبد 
أبرز المواد
الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة على مناطق المملكة الجمعة المقبلة

الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة على مناطق المملكة الجمعة المقبلة

أبرز المواد
قتلى في تفجير سيارة مفخخة استهدفت صحفيين في عدن

قتلى في تفجير سيارة مفخخة استهدفت صحفيين في عدن

أبرز المواد
إجراء 53 قسطرة قلبية بمستشفى حفر الباطن المركزي

إجراء 53 قسطرة قلبية بمستشفى حفر الباطن المركزي

المنطقة الشرقية
أمين الجوف يوقع عقد صيانة المتنزهات والمسطحات الخضراء بكافة أحياء سكاكا بقيمة 23 مليون ريال

أمين الجوف يوقع عقد صيانة المتنزهات والمسطحات الخضراء بكافة أحياء سكاكا بقيمة 23 مليون ريال

منطقة الجوف

الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة على مناطق المملكة الجمعة المقبلة

الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة على مناطق المملكة الجمعة المقبلة
http://almnatiq.net/?p=1063826

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستشهد بداية من يوم الجمعة المقبل هطول أمطار متوسطة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه في وقت سابق اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد.
وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية – بمشيئة الله-، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.

روابط ذات صلة

“الزعاق” يوضح سبب تسمية سحب “الوسم” بـ”النعام” (فيديو) 

“الزعاق” يوضح سبب تسمية سحب “الوسم” بـ”النعام” (فيديو) 
فؤاد السنيورة: المملكة قادت أكبر عملية إعادة إعمار في لبنان بعد حرب 2006

فؤاد السنيورة: المملكة قادت أكبر عملية إعادة إعمار في لبنان بعد حرب 2006
المملكة تُسجل صفر بالمائة في نسية الجوع والفقر (فيديو)

المملكة تُسجل صفر بالمائة في نسية الجوع والفقر (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*