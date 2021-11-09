الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة على مناطق المملكة الجمعة المقبلة

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستشهد بداية من يوم الجمعة المقبل هطول أمطار متوسطة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه في وقت سابق اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد.

وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية – بمشيئة الله-، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.