احدث الأخبار

أمين الجوف يوقع عقد صيانة المتنزهات والمسطحات الخضراء بكافة أحياء سكاكا بقيمة 23 مليون ريال
منطقة الجوف
 أمير منطقة الحدود الشمالية يدشّن إلكترونياً مركز إسعاف حي الرفاع بعرعر ويطّلع على (عربة ثريا)
منطقة الحدود الشمالية
 أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي
منطقة الحدود الشمالية
 رئيس جامعة الجوف يدشن الخطة الاستراتيجية للابتكار
منطقة الجوف
 ما حكم إقامة المطلقة في بيت الزوج وقت العدة؟.. الشيخ المنيع يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 “المرور” يوضح الإجراء المتبع حال سرقة لوحات البطاقة الجمركية
أبرز المواد
 لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بشركة أرامكو للتجارة
أبرز المواد
 سر زواج الفنان المصري أحمد خليل من ألمانية وإسلامها على يديه
أبرز المواد
 محكمة مصرية تعاقب طبيب خطف وهتك أعراض 6 فتيات بالسجن المؤبد 
أبرز المواد
 7 جرائم جديدة في قبضة رجال الأمن.. وفيديو يكشف التفاصيل
أبرز المواد
 شركة أمريكية تزف بشرى سارة بشأن التوصل لعلاج يقلل خطر الإصابة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 وظائف شاغرة بالنيابة العامة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم
أبرز المواد
أمين الجوف يوقع عقد صيانة المتنزهات والمسطحات الخضراء بكافة أحياء سكاكا بقيمة 23 مليون ريال

أمين الجوف يوقع عقد صيانة المتنزهات والمسطحات الخضراء بكافة أحياء سكاكا بقيمة 23 مليون ريال

منطقة الجوف
أمير منطقة الحدود الشمالية يدشّن إلكترونياً مركز إسعاف حي الرفاع بعرعر ويطّلع على (عربة ثريا)

أمير منطقة الحدود الشمالية يدشّن إلكترونياً مركز إسعاف حي الرفاع بعرعر ويطّلع على (عربة ثريا)

منطقة الحدود الشمالية
أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي

منطقة الحدود الشمالية
رئيس جامعة الجوف يدشن الخطة الاستراتيجية للابتكار

رئيس جامعة الجوف يدشن الخطة الاستراتيجية للابتكار

منطقة الجوف

أمين الجوف يوقع عقد صيانة المتنزهات والمسطحات الخضراء بكافة أحياء سكاكا بقيمة 23 مليون ريال

أمين الجوف يوقع عقد صيانة المتنزهات والمسطحات الخضراء بكافة أحياء سكاكا بقيمة 23 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1063837
المناطق - واس:

وقع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان في مكتبه بمقر الأمانة أمس مع إحدى المؤسسات الوطنية عقد مشروع صيانة المتنزهات والمزروعات والمسطحات الخضراء وشبكات الري بكافة أحياء مدينة سكاكا وطريق المطار، بقيمة بلغت أكثر من 23 مليون ريال، ضمن أعمال الإدارة العامة للحدائق والتجميل في الأمانة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن مدة العقد تبلغ 36 شهرا، وتتضمن البنود توفير عمالة وجهاز إشرافي بواقع 200 من الكوادر البشرية، إلى جانب توفير 29 آلية ومعدة وسيارة لتغطية المهام المعتمدة في العقد.

يذكر أن الأمانة ممثلة في إدارة الحدائق والتجميل تواصل جهودها من خلال حزمة من المشروعات لتهيئة وصيانة وتطوير المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء، لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة في كافة مدن ومحافظات المنطقة.

روابط ذات صلة

علاج طفلة تعاني من مرض عصبي نادر بمستشفى الأطفال بالجوف

علاج طفلة تعاني من مرض عصبي نادر بمستشفى الأطفال بالجوف
مدير “تعليم الجوف”: في ذكرى البيعة السابعة تحققت في وطننا منجزات تنموية ونوعية في جميع المجالات

مدير “تعليم الجوف”: في ذكرى البيعة السابعة تحققت في وطننا منجزات تنموية ونوعية في جميع المجالات
أمير الجوف يطّلع على برنامج تمكين الكفاءات

أمير الجوف يطّلع على برنامج تمكين الكفاءات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*