أمين الجوف يوقع عقد صيانة المتنزهات والمسطحات الخضراء بكافة أحياء سكاكا بقيمة 23 مليون ريال

المناطق - واس:

وقع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان في مكتبه بمقر الأمانة أمس مع إحدى المؤسسات الوطنية عقد مشروع صيانة المتنزهات والمزروعات والمسطحات الخضراء وشبكات الري بكافة أحياء مدينة سكاكا وطريق المطار، بقيمة بلغت أكثر من 23 مليون ريال، ضمن أعمال الإدارة العامة للحدائق والتجميل في الأمانة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن مدة العقد تبلغ 36 شهرا، وتتضمن البنود توفير عمالة وجهاز إشرافي بواقع 200 من الكوادر البشرية، إلى جانب توفير 29 آلية ومعدة وسيارة لتغطية المهام المعتمدة في العقد.

يذكر أن الأمانة ممثلة في إدارة الحدائق والتجميل تواصل جهودها من خلال حزمة من المشروعات لتهيئة وصيانة وتطوير المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء، لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة في كافة مدن ومحافظات المنطقة.