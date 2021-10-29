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عضو بـ”كبار العلماء” يوضح كيفية أداء الحج والعمرة عن المتوفي

عضو بـ”كبار العلماء” يوضح كيفية أداء الحج والعمرة عن المتوفي
http://almnatiq.net/?p=1063838

قال عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان، إنه يجوز للمسلم أداء العمرة عن أخ له أو والد أو قريب إذا كان ميت أو كبير في السن ولا يستطيع أداء العمرة.

 

وعن كيفية أداء الحج والعمرة عن المتوفي، قال السليمان خلال حديثه لقناة “السعودية” اليوم الثلاثاء، إنه عند التلبية، يقول مؤدي العمرة لبيك اللهم عمرة عن فلان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي عن من يريد الحج والعمرة عنه، ويقوم بأداء العمرة كما يقوم بها لنفسه، ولو أنه نسي أن يلبي ويرفع صوته، فتكفي النية في هذه العمرة أو الحج”.

 

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