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قصة مُثيرة لتحول حياة شاب قاده “صديق السوء” للسجن (فيديو)  

قصة مُثيرة لتحول حياة شاب قاده “صديق السوء” للسجن (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1063850

كشف شاب تفاصيل سلوكه طريق تعاطي وإدمان المخدرات بعد وفاة والده حيث استغل حصوله على ميراث والده ليقوم بالتعاطي.

 

وأوضح الشاب الذي يدعى “أبو سلطان” لـ” القناة السعودية”، أنه عقب التخرج لجأ إلى الترويج للمخدرات لتكون مهنته الثانية.

 

وأشار إلى أنه تم القبض عليه بتهمة الترويج والحكم عليه لمدة عام ونصف، موضحاً أنه كان المفترض ان يتوب عن هذا الطريق لكن ما حدث العكس.

 

وأكد أنه عاد إلى طريق تعاطي المخدرات مرة أخرى وهو ما قاده إلى السجن مرة أخرى، بتهمة  السرقة، حيث قاده صديقه إلى سرقة المحلات والمستودعات.

 

 

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