ما مصير هوية المقيم بعد مغادرته المملكة؟.. “الجوازات” تجيب

ردت المديرية العامة للجوازات عن تساؤل أحد المواطنين فيما يتعلق بمدى تسليم الإقامة من عدمه في حالة الخروج نهائي من المملكة.
وقالت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على “تويتر” ، إن هوية المقيم من مسؤولية صاحب العمل، ويتم تسليمها لإدارة الجوازات أو إتلافها بعد مغادرته المملكة.
وجاء سؤال المواطن كالتالي: “هل لابد من تسليم الإقامة في حال العاملة ذهبت خروج نهائي؟ الإقامة سارية لكن ضايعة”.
@Absher السلام عليكم. هل لابد من تسليم الاقامه في حال العامله ذهبت خروج نهائي ؟ الاقامه ساريه لكن ضايعه. ارجو الرد
— sa (@Sarahbint6) November 9, 2021
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