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ما مصير هوية المقيم بعد مغادرته المملكة؟.. “الجوازات” تجيب

ما مصير هوية المقيم بعد مغادرته المملكة؟.. “الجوازات” تجيب
http://almnatiq.net/?p=1063856
محررو المناطق

ردت المديرية العامة للجوازات عن تساؤل أحد المواطنين فيما يتعلق بمدى تسليم الإقامة من عدمه في حالة الخروج نهائي من المملكة.

وقالت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على “تويتر” ، إن هوية المقيم من مسؤولية صاحب العمل، ويتم تسليمها لإدارة الجوازات أو إتلافها بعد مغادرته المملكة.

وجاء سؤال المواطن كالتالي: “هل لابد من تسليم الإقامة في حال العاملة ذهبت خروج نهائي؟ الإقامة سارية لكن ضايعة”.

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