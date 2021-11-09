ما مصير هوية المقيم بعد مغادرته المملكة؟.. “الجوازات” تجيب

محررو المناطق

ردت المديرية العامة للجوازات عن تساؤل أحد المواطنين فيما يتعلق بمدى تسليم الإقامة من عدمه في حالة الخروج نهائي من المملكة.

وقالت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على “تويتر” ، إن هوية المقيم من مسؤولية صاحب العمل، ويتم تسليمها لإدارة الجوازات أو إتلافها بعد مغادرته المملكة.

وجاء سؤال المواطن كالتالي: “هل لابد من تسليم الإقامة في حال العاملة ذهبت خروج نهائي؟ الإقامة سارية لكن ضايعة”.