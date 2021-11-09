اكتشاف حقل ألغام حوثي وسط أحياء سكنية بالحديدة

أعلنت القوات المشتركة في اليمن عن اكتشاف حقل ألغام مزدوج.

وأبانت أنه يحتوي على كميات كبيرة من الألغام الفردية المحرمة دولياً وأخرى مضادة للدروع زرعتها ميليشيات الحوثي في مناطق سكنية جنوب الحديدة، غربي البلاد

وأفاد مصدر عسكري، أن فريقاً هندسياً من القوات المشتركة، وفي إطار الجهود المتواصلة لتطهير ضواحي مدينة حيس من مخلفات ألغام الميليشيات الحوثية اكتشف حقلاً مزدوجاً مزروعاً بين منازل المواطنين ومزارعهم في منطقة (العقد) التي لايزال أهاليها محرومين من العودة إليها بسبب حقول وشبكات الألغام.