قرار هام من “الجوازات” بشأن تقسيط سداد رسوم المرافقين

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سمحت المديرية العامة للجوازات بتقسيط سداد رسوم المرافقين والتابعين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص، من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية عبر جميع الوسائل البنكية.

وبحسب مصدر في المديرية فإنه تم السماح مؤخرا بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي، كل 3 أشهر كحد أدنى، وتجزئة استحصال قيمة رخصتي العمل والإقامة، والمقابل المالي، والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، بما فيها رسوم المرافقين، منوها إلى استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها من هذا السما وفقا لـ” أخبار 24″.

وتابع المصدر أن صاحب العمل إذا قام بتجديد هوية الوافد بشكل ربع سنوي، فإن جميع الرسوم المرتبطة بتجديد هويته يكون سدادها بشكل ربع سنوي، بما فيها رسوم رخصة العمل، ورسوم التجديد، وكذلك رسوم المرافقين، وهكذا، أي إنه لا بد أنه تكون مدة التجديد موحدة.