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يعالج القلق والاضطرابات وكنز للفيتامينات.. 5 فوائد قد لا تعرفها عن البردقوش

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http://almnatiq.net/?p=1063891

قد لا يعرف الكثيرون أن عشبة البردقوش لها فوائد ذهبية، كما يساعد في الشفاء من العديد من الأمراض، ويفيد الحرص على تناوله بأي طريقة في تحقيق العديد من الفوائد الصحية.

وللتعرف أكثر على فوائده، تجدر الإشارة إلى أن البردقوش هو عشب عطري، يتم استخدام أوراقه للعديد من الأغراض والتي يأتي على رأسها تناول شرابها الدافئ، فضلًا عن استخراج الزيت منها، ويشار إلى أنه يسمى أحيانًا باسم “البردقوش الحلو” لتمييزه عن البردقوش البري.

كما أن للبردقوش المجفف في محال التوابل وكذلك البردقوش الأوراق الطازجة أو خلاصة الزيت أو أكياس الشاي منه في المتاجر المتخصصة، كلها أشكال متعددة إلا أنها تحمل نفس الفوائد الصحية، وحسبما عرض موقعwebmd الأمريكي، فإن البردقوش يتمتع بالكثير من الفوائد الصحية والغنية والتي من بينها:

1-المركبات المشتقة من البردقوش لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة.

2- الصحة الهرمونية

قد يكون البردقوش مفيدًا للصحة الهرمونية، خاصة بالنسبة للنساء، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات PCOS، اللائي يتناولن شاي البردقوش مرتين يوميًا لمدة شهر واحد فقط، قادرات على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات الأندروجين الكظرية.

3- تخفيف القلق

أظهر البردقوش خصائص مزيلة للقلق أو مخففة للقلق، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من صرير الأسنان عند التعرض لأي شيء مزعج.

4- نشاط مضادات الميكروبات

أظهرت العديد من الدراسات أن زيت البردقوش الأساسي فعال ضد مجموعة واسعة من البكتيريا المعدية، والتي من بينها عدوى المسالك البولية،كما أنه يحتوي على نسبة عالية منالبوتاسيوم.

5- يعتبر البردقوش أيضًا مصدرًا جيدًا لعدد من الفيتامينات

يحتوي عشب البردقوش على عدد من الفيتامينات المهمة للجسم، والتي من بينها حمض الفوليك، وفيتامين «أ»، و«ك».

 

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