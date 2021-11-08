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يعتمد على الأجسام المضادة.. الاتحاد الأوروبي يعتمد دواء جديدا لعلاج كورونا

يعتمد على الأجسام المضادة.. الاتحاد الأوروبي يعتمد دواء جديدا لعلاج كورونا
http://almnatiq.net/?p=1063900
المناطق - وكالات:

كشف مصدر مطلع في الاتحاد الأوروبي، أنه من المقرر أن تعتمد هيئة الأدوية الأوروبية استخدام عقارين جديدين يعتمدان على الاجسام المضادة لعلاج فيروس كورونا.

وبحسب المصر فإن هيئة الأدوية الأوروبية ستعطي هذا الأسبوع الضوء الأخضر لاستخدام هذا العلاج الذي طورته شركة ريجينرون الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية وشركة روشيه السويسرية، ويطلق على توليفة الأجسام المضادة اسم ريجن-كوف في أمريكا فيما يباع في الدول الأخرى باسم رونابريف.

وأضاف: “الهيئة ستجيز أيضا استخدام دول الاتحاد الأوروبي عقار ريجكيرونا الذي يعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسلية، وطورته شركة سيلتريون الكورية الجنوبية للتكنولوجيا الحيوية” وفق “رويترز”.

وأشار المصدر إلى أن الموافقات وشيكة، ولكن المواعيد الدقيقة لم تتحدد بعد”.

 

 

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