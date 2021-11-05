الإمارات تعتمد شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد

أصدر مجلس وزراء الإماراتي، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “اعتمدت الإمارات شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد”، مؤكدا أنه يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم في دولة الإمارات.

وقال بن راشد: “كما اعتمدنا اليوم شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد. حيث يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات . . نرحب بالجميع في بلدنا”.