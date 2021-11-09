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الأرصاد: المملكة على موعد مع أول حالة مطرية الأسبوع المقبل (فيديو)

الأرصاد: المملكة على موعد مع أول حالة مطرية الأسبوع المقبل (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1063920
محررو المناطق

قال حسين القحطاني المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، إن الأسبوع المقبل ستكون مناطق المملكة على موعد مع أول حالة مطرية.

وأضاف القحطاني خلال مداخلة لبرنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية” أن الحالة المطرية ستبدأ يوم الإثنين وتستمر إلى يوم الجمعة.

وأشار إلى أن هناك انخفاض في درجات  الحرارة على بعض مناطق المملكة خاصة في الفترة المسائية، مشيرًا إلى أننا في الربع الأخير من فصل الخريف وهناك تدرج في درجات الحرارة.

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