استشاري قلب يكشف عن النسبة المثالية للكوليسترول الضار بالجسم

أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، نسبة الكوليسترول الضار لدى الإنسان الذي لا يعاني من الأمراض المزمنة.

وأبان في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن تغريدة الإنسان السليم الذي لا يعاني من أي أمراض مزمنة وليس لديه جلطات سابقة يجب ان يكون الكولسترول الضار لديه أقل من ١٣٠.

تجدر الإشارة إلى أن هناك 4 علامات لارتفاع الكوليسترول بالدم هي: