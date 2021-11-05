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استشاري قلب يكشف عن النسبة المثالية للكوليسترول الضار بالجسم

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استشاري قلب يكشف عن النسبة المثالية للكوليسترول الضار بالجسم

استشاري قلب يكشف عن النسبة المثالية للكوليسترول الضار بالجسم
http://almnatiq.net/?p=1063923

أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، نسبة الكوليسترول الضار لدى الإنسان الذي لا يعاني من الأمراض المزمنة.

وأبان في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن تغريدة الإنسان السليم الذي لا يعاني من أي أمراض مزمنة وليس لديه جلطات سابقة يجب ان يكون الكولسترول الضار لديه أقل من ١٣٠.

تجدر الإشارة إلى أن هناك 4  علامات لارتفاع الكوليسترول بالدم هي:

  • آلام شديدة في الصدر: فهذا يعني احتمالية الإصابة بذبحة صدرية نتيجة زيادة نسبة الكوليسترول، وتعد من علامات ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم المثيرة للقلق.
  • الغثيان: يسبب ارتفاع الكوليسترول بعض الإضطرابات في المعدة والأمعاء والناتجة عن الطعام الدسم.
  • التعب الشديد: وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية، حيث أن ارتفاع الكوليسترول يؤثر على إنتاج الهرمونات الهامة من قبل الغدة الدرقية.
  • ضيق التنفس: والناتج عن وجود مشكلة في تدفق الدم بسبب ارتفاع الكوليسترول به.

 

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